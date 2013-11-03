Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок159 просмотров

Сайт будет называться - "Вызов на дом", оказание услуг населению по вызову на дом сантехников, электриков, массажисток, уборщиц, юристов, такси и т.д.

На логотипе может быть телефонный аппарат, человек звонящий по телефону, человек что-то ищущий в интернете, как-то интересно написанное само название сайта "Вызов на дом" и т.д.

Логотип желательно сильно не вытягивать в длину, цвета - синий, голубой, серо-голубой.

12 лет назад
cinemarx
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель, все в срок! спасибо!
Спасибо! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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