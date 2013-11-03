Сайт будет называться - "Вызов на дом", оказание услуг населению по вызову на дом сантехников, электриков, массажисток, уборщиц, юристов, такси и т.д.

На логотипе может быть телефонный аппарат, человек звонящий по телефону, человек что-то ищущий в интернете, как-то интересно написанное само название сайта "Вызов на дом" и т.д.

Логотип желательно сильно не вытягивать в длину, цвета - синий, голубой, серо-голубой.