1.Разработка значка "корзины" 2.Разработка логотипа для интернет-магазина часов
Логотип
Сайт будет называться - "Вызов на дом", оказание услуг населению по вызову на дом сантехников, электриков, массажисток, уборщиц, юристов, такси и т.д.
На логотипе может быть телефонный аппарат, человек звонящий по телефону, человек что-то ищущий в интернете, как-то интересно написанное само название сайта "Вызов на дом" и т.д.
Логотип желательно сильно не вытягивать в длину, цвета - синий, голубой, серо-голубой.
Выбранный исполнитель
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