Здравствуйте. Необходимо составить логотип для нового фото-бренда "Felicita" ("Felicita Foto”). Felicita — означает счастье, поэтому девиз логотипа должно быть связано с этим. Для примера „Счастье от А до ...
Перевести картинку в вектор
Перевести картинку дракона (без муравьев) в вектор (Corel)
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