Перевести картинку в вектор

Здравствуйте. Для сайта необходимо сделать логотип. На подобии того, что сделано в твиттере (птичка) Тоесть должна быть красивая картинка объемная как основной логотип. Плюс иконка плоская, но хорошо узнаваемая. В будущем нужно будет нарисовать много ...