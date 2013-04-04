Перевести логотип в вектор

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Завершен12 заявок218 просмотров

Требуется перевести логотип в векторное изображение. На выходе нужно получить два файла цветной и черно-белый.

12 лет назад
motociklizd
Олег 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад
$9
1 день
Перевел логотип в вектор быстро и четко. Ещё обращусь.
Хороший заказчик. Четко поставил задачу, быстро оплатил. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад

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