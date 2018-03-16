motociklizd

Установить дистрибутив 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей, произвести первоначальную настройку (пользователи, счета, кассы)
Всем привет.
Долго и упорно развиваю свои проекты с помощью фрилансеров. Работы много и я рад помощи профессионалов.
При сотрудничестве со мной вы можете рассчитывать на чётко поставленную задачу, оперативное обсуждение деталей задачи и своевременную оплату.
От фрилансера я ожидаю профессионализма, желания работать и умение сдать работу в срок.
Много с кем продолжаю работать долго и постоянно подкидываю новые задачи.
К срыву своих проектов отношусь очень критично! Если у вас параллельно висит куча незакрытых проектов или вы не уверены в своей квалификации, пожалуйста не подавайте заявку на участие. Нелепые оправдания тоже не принимаются - ещё не один фрилансер сливший задачу не сказал, что не работал над ней.
Задача выполнена - позитивный отзыв.
Задача не выполнена - негативный отзыв.
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Нарисовать макет для печати фирменного скотча. Обязательные элементы: - Логотип - Адреса сайтов: moto-all.ru; oem.moto-all.ru - Телефон: +7 (495)177-12-75 - E-mail: [email protected]Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
Нарисовать макет для печати фирменного скотча. Обязательные элементы: - Логотип - Адрес сайта: YuasaBattery.ru - Телефон: +7(495)008-51-47 Дополнительные элементы - E-mail [url=https://mail.yandex.ru/compose?to=akb%40yuasabattery.ru][email protected][/url] - Аккумуляторы для мототехники Сайты для примере фирменного стиля: [url=https://www.yuasabatteries.com/]https://www.yuasabatteries.com/[/url] [url=https://www.yuasa.co.uk/]https://www.yuasa.co.uk/[/url] [url=http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en]http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en[/url]Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработать дизайн макет визитки согласно фирстилю торговой марки Yuasa. Зарубежные сайты этого бренда: [url=https://www.yuasabatteries.com/]https://www.yuasabatteries.com/[/url] [url=https://www.yuasa.co.uk/]https://www.yuasa.co.uk/[/url] [url=http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en]http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en[/url] Обязательные элементы: -Логотип -Заголовок: Аккумуляторы для мототехники -Адрес сайта: [url=https://yuasabattery.ru/]YuasaBattery.ru[/url] -Контактный телефон: 8(495)008-51-47 -E-mail: [email protected] Оборотная сторона: Коллаж из артикулов акб: GYZ16HL, GYZ20L, YB16AL-A2, YIX30L-BS, YT12A-BS, YT12B-BS, YT14B-BS, YT4B-BS, YT7B-BS, YT9B-BS, YTR4A-BS, YTX12-BS, YTX14-BS, YTX14L-BS, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
[list=1][*]При открытии "Распоряжения на оформление" программа вылетает. [url=https://yadi.sk/i/aCxI7sNDsIEt7Q]https://yadi.sk/i/aCxI7sNDsIEt7Q[/url][*]При печати этикеток выскакивает ошибка “Не найден файл внешней компоненты”. Временно помогает перезагрузка. [url=https://yadi.sk/i/Nsjq7jYx_7e-6A]https://yadi.sk/i/Nsjq7jYx_7e-6A[/url][*]Не работает отчёт выгружающий номенклатуру и остатки. “На сервере недостаточно памяти для выполнения задания”. [url=https://yadi.sk/i/1dz7rwTKUkLt2w]https://yadi.sk/i/1dz7rwTKUkLt2w[/url][*]Обновить классификаторы адресов ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Восстановить работу 1с на сервере после переустановки ОС. Настроить Сервер 1с предприятия и пр.1С-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
После обновления драйверов на Windows Server 2008 R2 перестало работать подключение к б\д 1с и к удалённому рабочему столу по псевдониму ip адреса. https://yadi.sk/i/2glrmq_4oToD9wСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Настроить Content Downloader на парсинг страниц сайта с использованием повторяющихся границ парсинга. Вывод в формат CSV. Ссылки собраны.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно внести правки на сайте Moto-All.ru (движок joomla), более подробное т.з. по ссылке ниже. В заявке пишите примерные сроки выполнения и стоимость работы, после этого можно более подробно обсудить в скайпе. Если для оценки нужно больше ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Исправить ошибки в 1С после неудачного обновления конфигурации и обновить 1С УТ11.3 до версии последней версии. Текущая версия платформа 8.3.11.2867 конфигурация 11.3.3.1451С-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужен рерайт текcтов описания товара (пример товара для рерайта http://hjc-russia.ru/catalog/helmets/RPHA/RPHA70/ ) Рерайт должен быть уникальный по сайту text.ru. В заявках пишите цену за 1 текст.Рерайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать дизайн макет шаблона письма "подтверждения заказа", подобрать шрифты, цветовую гамму и оптимальное расположение элементов. Нужные элементы указаны в приложенном к заданию файле.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
1) Настроить подмену номеров телефона для Яндекс Метрики . [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,9-w2ydBFZAg4s0Qlcxpb3Q&l=aHR0cHM6Ly95YW5kZXgucnUvc3VwcG9ydC9tZXRyaWthL2dlbmVyYWwvdGFyZ2V0LWNhbGwueG1s]https://yandex.ru/support/metrika/general/target-call.xml[/url] 2) Настроить статичные, уникальные целевые URL 2.1) Товар добавлен в корзину [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,pb3Ax970h9sCFROtLIyjAA&l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvSmdiN3k0dk10aHdpZA]https://yadi.sk/i/Jgb7y4vMthwid[/url] 2.2) Корзина-оформление заказа. [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,hJN44vIhRSE4CxX7bJRiXw&l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvOG5Ra2xkS010aHlZdQ]https://yadi.sk/i/8nQkldKMthyYu[/url] Сейчас эта страница имеет минимум 2url: [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,yvtVcvbug1LdmdKarHGeJg&l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHA_cGFnZT1zaG9wLmNhcnQmb3B0aW9uPWNvbV92aXJ0dWVtYXJ0Jkl0ZW1pZD0xJkl0ZW1pZD0x]http://www.moto-all.ru/index.php?page=shop.cart&option=com_virtuemart&Itemid=1&Itemid=1[/url] и [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,SRhvm9OPAsn_T11Jj6m_Eg&l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHAvY29tcG9uZW50L3ZpcnR1ZW1hcnQvP3BhZ2U9c2hvcC5jYXJ0]http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.cart[/url] 2.3) Заказ оформлен. [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,fUCkKJj6vpIK5YwxP5gtZw&l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvazRlVnBQeEF0aHl3YQ]https://yadi.sk/i/k4eVpPxAthywa[/url] Сейчас после оформления заказа я попадаю на [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,DexclaruUo-3zFetzV-x7g&l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHA]http://www.moto-all.ru/index.php[/url] или [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_wKTDFXPYXnuoflylmM_-w&l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHAvY29tcG9uZW50L3ZpcnR1ZW1hcnQvaW5kZXgucGhw]http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/index.php[/url] 3) При нажатии ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
При работе сайта наблюдается загрузка сервера процессом mysql (одно ядро). Загрузка сайта при этом не происходит или происходит очень долго. Другие обращения к сайту при этом встают в очередь и обрабатываются как положено. Требуется оптимизация работы ...Завершен7 лет назад
Восстановить функционал оформления заказав, переверстать страницу оформления заказов.Завершен7 лет назад
Требуется написать скрипт для скачивания файла (xls) со страницы сайта и сохранения его в заданную папку. При обновлении файла на сайте каждый раз изменяется адрес ссылки, в вёрстке расположение ссылки остаётся неизменным. Страница для скачивания файла http://www.mr-moto.ru/Netshop/forpartner/ https://yadi.sk/i/TBXmBYi-mYm69Завершен8 лет назад
Переверстать сайт под респонсив согласно дизайн макетам. Требуется только верстка, на CMS натянем самостоятельно. Верстка должна быть кроссбраузерной и валидной. Подробности и макеты вышлю выбранному исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
В команду требуется специалист по SMM маркетингу. Тематика - авто-мото техника(запчасти, аксессуары) - интернет магазин. Обязанности: Разработка маркетинговых стратегий Разработка стратегии вовлечения Регулярное ведение маркетинговых мероприятий Аналитика эффективности Требования: Знание русского языка Желание работать в команде Умения достигать поставленных целей Перфекционизм, талант и ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Доработать верстку для 5-ти страниц.HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Всем доброго дня. Ищу верстальщика для доработки верстки сайта http://tmp2.moto-all.ru/ Сайт на modx Сделать верскту сайта адаптивной. (изначально разрабатывалась как адаптивная, но из-за недоработок временно оставили её фиксированой) Доработать верстку для 5-ти страниц. Эскизы во вложениях. подробная информация https://docs.google.com/document/d/1-AOdbQCCll0xJ3t0B3ba47RpzFs3UJa0fgo6bcCszM4/edit?usp=sharingHTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад