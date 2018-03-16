motociklizd

Олег motociklizd

 
43 годаРоссия/Балашиха
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Всем привет.

Долго и упорно развиваю свои проекты с помощью фрилансеров. Работы много и я рад помощи профессионалов.

При сотрудничестве со мной вы можете рассчитывать на чётко поставленную задачу, оперативное обсуждение деталей задачи и своевременную оплату.

От фрилансера я ожидаю профессионализма, желания работать и умение сдать работу в срок.

Много с кем продолжаю работать долго и постоянно подкидываю новые задачи.

К срыву своих проектов отношусь очень критично! Если у вас параллельно висит куча незакрытых проектов или вы не уверены в своей квалификации, пожалуйста не подавайте заявку на участие. Нелепые оправдания тоже не принимаются - ещё не один фрилансер сливший задачу не сказал, что не работал над ней.

Задача выполнена - позитивный отзыв.

Задача не выполнена - негативный отзыв.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Нарисовать макет для фирменного скотча.

    $7

    Нарисовать макет для печати фирменного скотча. Обязательные элементы: - Логотип - Адрес сайта: YuasaBattery.ru - Телефон: +7(495)008-51-47 Дополнительные элементы - E-mail  [url=https://mail.yandex.ru/compose?to=akb%40yuasabattery.ru][email protected][/url] - Аккумуляторы для мототехники Сайты для примере фирменного стиля: [url=https://www.yuasabatteries.com/]https://www.yuasabatteries.com/[/url] [url=https://www.yuasa.co.uk/]https://www.yuasa.co.uk/[/url] [url=http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en]http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en[/url]

    Логотип для сайта
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать дизайн макет визитки.

    Разработать дизайн макет визитки согласно фирстилю торговой марки Yuasa. Зарубежные сайты этого бренда: [url=https://www.yuasabatteries.com/]https://www.yuasabatteries.com/[/url] [url=https://www.yuasa.co.uk/]https://www.yuasa.co.uk/[/url] [url=http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en]http://www.yuasa.com.tw/index.php?lang=en[/url] Обязательные элементы: -Логотип -Заголовок: Аккумуляторы для мототехники -Адрес сайта: [url=https://yuasabattery.ru/]YuasaBattery.ru[/url] -Контактный телефон: 8(495)008-51-47 -E-mail: [email protected] Оборотная сторона: Коллаж из артикулов акб: GYZ16HL, GYZ20L, YB16AL-A2, YIX30L-BS, YT12A-BS, YT12B-BS, YT14B-BS,  YT4B-BS, YT7B-BS, YT9B-BS, YTR4A-BS, YTX12-BS, YTX14-BS, YTX14L-BS, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки по 1С УТ11

    [list=1][*]При открытии "Распоряжения на оформление" программа вылетает. [url=https://yadi.sk/i/aCxI7sNDsIEt7Q]https://yadi.sk/i/aCxI7sNDsIEt7Q[/url][*]При печати этикеток выскакивает ошибка “Не найден файл внешней компоненты”. Временно помогает перезагрузка. [url=https://yadi.sk/i/Nsjq7jYx_7e-6A]https://yadi.sk/i/Nsjq7jYx_7e-6A[/url][*]Не работает отчёт выгружающий номенклатуру и остатки. “На сервере недостаточно памяти для выполнения задания”. [url=https://yadi.sk/i/1dz7rwTKUkLt2w]https://yadi.sk/i/1dz7rwTKUkLt2w[/url][*]Обновить классификаторы адресов ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Восстановить подключение к бд 1с сервера и после обновления драйверов.

    После обновления драйверов на Windows Server 2008 R2 перестало работать подключение к б\д 1с и к удалённому рабочему столу по псевдониму ip адреса. https://yadi.sk/i/2glrmq_4oToD9w

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки по интернет магазину на Joomla

    Нужно внести правки на сайте Moto-All.ru (движок joomla), более подробное т.з. по ссылке ниже. В заявке пишите примерные сроки выполнения и стоимость работы, после этого можно более подробно обсудить в скайпе.   Если для оценки нужно больше ...

    JoomlaПравки на сайт
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн макет шаблона письма подтверждения заказа

    Нужно нарисовать дизайн макет шаблона письма "подтверждения заказа", подобрать шрифты, цветовую гамму и оптимальное расположение элементов. Нужные элементы указаны в приложенном к заданию файле.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки сайта на Joomla 1.5.9

    1) Настроить подмену номеров телефона для Яндекс Метрики . [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,9-w2ydBFZAg4s0Qlcxpb3Q&amp;l=aHR0cHM6Ly95YW5kZXgucnUvc3VwcG9ydC9tZXRyaWthL2dlbmVyYWwvdGFyZ2V0LWNhbGwueG1s]https://yandex.ru/support/metrika/general/target-call.xml[/url]   2) Настроить статичные, уникальные целевые URL 2.1) Товар добавлен в корзину [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,pb3Ax970h9sCFROtLIyjAA&amp;l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvSmdiN3k0dk10aHdpZA]https://yadi.sk/i/Jgb7y4vMthwid[/url] 2.2) Корзина-оформление заказа. [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,hJN44vIhRSE4CxX7bJRiXw&amp;l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvOG5Ra2xkS010aHlZdQ]https://yadi.sk/i/8nQkldKMthyYu[/url] Сейчас эта страница имеет минимум 2url: [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,yvtVcvbug1LdmdKarHGeJg&amp;l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHA_cGFnZT1zaG9wLmNhcnQmb3B0aW9uPWNvbV92aXJ0dWVtYXJ0Jkl0ZW1pZD0xJkl0ZW1pZD0x]http://www.moto-all.ru/index.php?page=shop.cart&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;Itemid=1[/url] и [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,SRhvm9OPAsn_T11Jj6m_Eg&amp;l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHAvY29tcG9uZW50L3ZpcnR1ZW1hcnQvP3BhZ2U9c2hvcC5jYXJ0]http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.cart[/url]   2.3) Заказ оформлен. [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,fUCkKJj6vpIK5YwxP5gtZw&amp;l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvazRlVnBQeEF0aHl3YQ]https://yadi.sk/i/k4eVpPxAthywa[/url] Сейчас после оформления заказа я попадаю на [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,DexclaruUo-3zFetzV-x7g&amp;l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHA]http://www.moto-all.ru/index.php[/url] или [url=https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_wKTDFXPYXnuoflylmM_-w&amp;l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvLWFsbC5ydS9pbmRleC5waHAvY29tcG9uZW50L3ZpcnR1ZW1hcnQvaW5kZXgucGhw]http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/index.php[/url]   3) При нажатии ...

    JoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оптимизация работы сайта на Joomla 1.5.9

    При работе сайта наблюдается загрузка сервера процессом mysql (одно ядро). Загрузка сайта при этом не происходит или происходит очень долго. Другие обращения к сайту при этом встают в очередь и обрабатываются как положено. Требуется оптимизация работы ...

    MySQLJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скрипт для скачивания файла

    Требуется написать скрипт для скачивания файла (xls) со страницы сайта и сохранения его в заданную папку. При обновлении файла на сайте каждый раз изменяется адрес ссылки, в вёрстке расположение ссылки остаётся неизменным. Страница для скачивания файла http://www.mr-moto.ru/Netshop/forpartner/ https://yadi.sk/i/TBXmBYi-mYm69

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переверстать сайт

    Переверстать сайт под респонсив согласно дизайн макетам. Требуется только верстка, на CMS натянем самостоятельно. Верстка должна быть кроссбраузерной и валидной. Подробности и макеты вышлю выбранному исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Cпециалист по SMM маркетингу

    В команду требуется специалист по SMM маркетингу. Тематика - авто-мото техника(запчасти, аксессуары) - интернет магазин. Обязанности: Разработка маркетинговых стратегий Разработка стратегии вовлечения Регулярное ведение маркетинговых мероприятий Аналитика эффективности Требования: Знание русского языка Желание работать в команде Умения достигать поставленных целей Перфекционизм, талант и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать верстку сайта

    Всем доброго дня. Ищу верстальщика для доработки верстки сайта http://tmp2.moto-all.ru/ Сайт на modx Сделать верскту сайта адаптивной. (изначально разрабатывалась как адаптивная, но из-за недоработок временно оставили её фиксированой) Доработать верстку для 5-ти страниц. Эскизы во вложениях. подробная информация https://docs.google.com/document/d/1-AOdbQCCll0xJ3t0B3ba47RpzFs3UJa0fgo6bcCszM4/edit?usp=sharing

    Верстка сайтаMODX
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
verstalker
54 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Нарисовать макет для фирменного скотча.
Отлично! Если что то надо, всегда готов
Работой доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sergegoryachev
Сергей 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Нарисовать макет для фирменного скотча.
Ответственный заказчик, четкое задание
Исполнитель победил в конкурсе по разработке дизайн макета. Работа выполнена быстро и креативно!
Ответный отзыв
Pica_So
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн макет визитки.
Всё супер! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный результат! Виталий предоставил макет визитки на открытый мной конкурс. Его работа оказалась лучшей из предложенных исполнителями.
Ответный отзыв
Ukr_lan
Руслан 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Восстановить работу 1с
Отличный заказчик! Создал все условия для выполнения задач. Постоянно был на связи. Оплатил мгновенно. Всем рекомендую!
Отличный специалист! В кратчайшие сроки установил и настроил дистрибутив для работы 1с сервера. Решил сопутствующие проблемы без лишних вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн макет шаблона письма подтверждения заказа
Отличный заказчик. Быстрая проверка задания и оплата. Рекомендую )!
Евгений ответственный исполнитель, качественно и быстро выполнил поставленную задачу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв