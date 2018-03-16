motociklizd

Всем привет.

Долго и упорно развиваю свои проекты с помощью фрилансеров. Работы много и я рад помощи профессионалов.

При сотрудничестве со мной вы можете рассчитывать на чётко поставленную задачу, оперативное обсуждение деталей задачи и своевременную оплату.

От фрилансера я ожидаю профессионализма, желания работать и умение сдать работу в срок.

Много с кем продолжаю работать долго и постоянно подкидываю новые задачи.

К срыву своих проектов отношусь очень критично! Если у вас параллельно висит куча незакрытых проектов или вы не уверены в своей квалификации, пожалуйста не подавайте заявку на участие. Нелепые оправдания тоже не принимаются - ещё не один фрилансер сливший задачу не сказал, что не работал над ней.

Задача выполнена - позитивный отзыв.

Задача не выполнена - негативный отзыв.