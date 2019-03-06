Восстановить подключение к бд 1с сервера и после обновления драйверов.

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
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После обновления драйверов на Windows Server 2008 R2 перестало работать подключение к б\д 1с и к удалённому рабочему столу по псевдониму ip адреса.

https://yadi.sk/i/2glrmq_4oToD9w

5 лет назад
motociklizd
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад