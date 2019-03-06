Скомпилировать и добавить драйвер в XPenonlgy

$15
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки198 просмотров
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Здравствуйте, необходимо скомпилировать и добавить драйвер в загрузчик xpenology. Инструкция и драйвер ниже.

Драйвер https://adaptec.com/en-us/support/raid/sas_raid/sas-6805e/

Инструкция https://xpenology.club/compile-drivers-xpenology-with-windows-10-and-build-in-bash/

5 лет назад
romanvru
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад