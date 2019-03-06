Пофиксить php/mysql на сервере

$7
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок174 просмотра
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После переноса сайта на новый сервер перестали работать ПХП скрипты.

Раньше для соединения с MYSQL использовалась библиотека Pear DB и версия Пхп 5

На новом сервере пхп 7й версии и при попытке соединиться с БД выскакивает ошибка "DB Error: extension not found", сам сервер на Убунте

Прошу помочь с настройкой, что бы скрипты опять заработали.

Доступ к серверу дадим

PHPMySQL
5 лет назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад