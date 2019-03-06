Пофиксить php/mysql на сервере

После переноса сайта на новый сервер перестали работать ПХП скрипты.

Раньше для соединения с MYSQL использовалась библиотека Pear DB и версия Пхп 5

На новом сервере пхп 7й версии и при попытке соединиться с БД выскакивает ошибка "DB Error: extension not found", сам сервер на Убунте

Прошу помочь с настройкой, что бы скрипты опять заработали.

Доступ к серверу дадим