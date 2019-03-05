Поиск вирусов рассылки спама на сайтах JOOMla

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок430 просмотров
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  На почту с сайтов фирмы постоянно приходят спам письма. Хостер уже несколько раз отключал почту с форм обратной связи из-за этого. С каких сайтов приходят письма непонятно. Есть три сайта на JOOMLa 2.5 и один сайт на JOOMLa 1.5. С последнего точно приходят. Причем формы обратной связи не работают по причине капчи от Google. Старая капча не работает, а новую на старых версиях не подключить.

  Необходимо вылечить сайты от вирусов и подключить капчу на формы обратной связи.

Joomla
5 лет назад
Vladpk
64 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад