Реализовать миграцию сайта (2014г.) Joomla с версии 2.5 на 4.x.
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется нарастить качественную ссылочную массу (внешние ссылки). Возраст сайта - 9 лет. Тематика сайта - образовательные услуги. Наращивание внешних ссылок будет проводиться впервыеПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт2 года назад
Разработка драйверов аудиокодека (цифровой микрофон, наушники или встроенный в прибор динамик). Разработка драйверов поддержки SD-card и файловой системы типа FAT для сохранения и считывания данных типа *.wav, *.txt, *.csv. Разработка драйверов UART для приема информации от ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт, сделанный на Joomla версия 2.5.14. Надо адаптировать его для мобильных, но чтобы не полетели ссылки на существующие страницы.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт4 года назад
На почту с сайтов фирмы постоянно приходят спам письма. Хостер уже несколько раз отключал почту с форм обратной связи из-за этого. С каких сайтов приходят письма непонятно. Есть три сайта на JOOMLa 2.5 и один ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать по-сути замену сайта i-vuz.com на CMS MODx. Вариант сокращенный по сравнению с образцом, но с адаптацией для мобильных. Есть ТЗ. Дизайн и картинки ваши. Владимир.Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад