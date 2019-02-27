Настроить perconadb под нагрузки

Создать навык для Яндекс Алиса через конструктор https://verter.online/ или alicebot.pro Навык посвящен диагностике техники (вопросы и варианты ответов по цепочке). Пришлите Ваши готовые навыки, если у вас есть.
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Требуется настроить выделенный сервер с perconadb/apache/php centos, чтобы он стал держать нагрузки и стал оперативнее отвечать на запросы.
Основная проблема сейчас с бд: Lock wait timeout exceeded.
Над сервером уже проводились настройки опытным специалистом, но сейчас нет возможности доделать его.
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