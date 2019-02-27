Настроить perconadb под нагрузки

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок154 просмотра
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Требуется настроить выделенный сервер с perconadb/apache/php centos, чтобы он стал держать нагрузки и стал оперативнее отвечать на запросы. 

Основная проблема сейчас с бд: Lock wait timeout exceeded. 

Над сервером уже проводились настройки опытным специалистом, но сейчас нет возможности доделать его.

5 лет назад
innotech
Андрей 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад