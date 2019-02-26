Нужен профессионал с опытом и примерами проектов в помощи увеличения загрузки сайта 15-20 странах. На сайте используется CMS Wordpress. От вас: [list][*]Кейсы[*]Сроки[*]Цена работы[/list]
Развернуть скрипты какого-нибудь нормального конструктора сайтов
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на хостинге. чтобы можно было сконстуировтать и скачать незашифованный HTML
Бюджет 5000р, расчеты в твердой криптавалюте
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