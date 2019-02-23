Помочь с организацией трансляции вк LIVE

Привет. Хочу запустить круглосуточную трансляцию через VK Live уже ранее записанного материала (видео + аудио) с помощью программы OBS.

OBS предназначена в первую очередь для стрима, но в нашем случае материал уже записанный и стримить ничего не нужно, нужно просто воспроизвести через неё, отсюда и предположение что не нужно тут мощного сервера.

Задачи:

1. Помочь подобрать подходящий сервер (желательно до 1 500р./ мес.).

2. Помочь установить и настроить на сервере программу OBS для непрерывной трансляции.

3. Объяснить (прописать) какие настройки нужны для сохранения качественной, непрерывной трансляции.

4. В течение хотя бы двух недель быть на связи и отвечать на вопросы через мессенджер, которые возможно будут возникать в ходе трансляции. По истечению этого времени я должен понимать как делать все что мне нужно. (Нужно иметь возможность менять видео и добавлять аудио без перерыва трансляции)