Обновить жиру и убрать лимит 10 пользователей

Системное администрированиеЗавершен1 заявка214 просмотров
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Сейчас у жиры лимит на 10 пользователей, а нужно добавить больше. Официалная цена у жиры слишком большая, поэтому нужно обойти ограничение в серверной версии. Дополнительно хорошо бы обновить ее до последней доступной версии.

5 лет назад
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
1 день
WMZ
Задание выполнено качественно и в срок. Рекомендую
Большое спасибо! было приятно работать! всё четко и по ТЗ