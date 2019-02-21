Ноутбук Ноутбук HP ENVY 17-j018sr

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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После обновления BIOS с официального сайта HP, из раздела драйверов перестало находить видеокарту

Посмотрел в интернете, сказали нужно откатить версию

Кто сможет мне помочь?

5 лет назад
globalelite
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$10
1 день