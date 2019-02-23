Настроить почту для домена в 1С

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Для отправки писем из программы 1С требуется настроить почтовый ящик, привязанный к домену через сервис Яндекс Почта. Почта вида [email protected].

5 лет назад
inweb09
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад