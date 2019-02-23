Настроить почту для домена в 1С

Здравствуйте! На хостинге лежит 3 сайта, блога на ВП. Последнее время хостинг стал слать уведомления о том, что нагрузка на их сервер превышает 100 процессорных минут, что по правилам запрещено. Также, поисковик прислал уведомление о том, ...