Оптимизация работы сайта на WP

Сейчас у жиры лимит на 10 пользователей, а нужно добавить больше. Официалная цена у жиры слишком большая, поэтому нужно обойти ограничение в серверной версии. Дополнительно хорошо бы обновить ее до последней доступной версии.
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Здравствуйте! На хостинге лежит 3 сайта, блога на ВП. Последнее время хостинг стал слать уведомления о том, что нагрузка на их сервер превышает 100 процессорных минут, что по правилам запрещено.
Также, поисковик прислал уведомление о том, что скорость ответа сервера превышает 3 сек.
Требуется оптимизация одного из сайтов - http://rybkolov.ru
Нужна помощь в анализе проблем и их исправлении.
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