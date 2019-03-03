Установить модуль чата на redmine 3.4.4

Используем https://www.easyredmine.com/redmine-chat

Стандартными шагами поставить не получается, после перезагрузки появляется белый экран и ошибка 502 Bad Gateway

Был конфликт версий нескольких gem-ов, устранил, но не помогло.

Если Вы соображаете в redmine то помогите.

Это не единственная задача по redmine. Поможете - подружимся на долго.