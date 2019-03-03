Установить модуль чата на redmine 3.4.4

Системное администрированиеЗавершен2 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Используем https://www.easyredmine.com/redmine-chat

Стандартными шагами поставить не получается, после перезагрузки появляется белый экран и ошибка 502 Bad Gateway

Был конфликт версий нескольких gem-ов, устранил, но не помогло. 

Если Вы соображаете в redmine то помогите.

Это не единственная задача по redmine. Поможете - подружимся на долго.

5 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Очень профессионально и быстро! Теперь знаю к кому обращаться с такими задачами.
приятный адекватный заказчик