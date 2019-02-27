Создать навык в Яндекс Алисе на конструкторе !!!

Используем https://www.easyredmine.com/redmine-chat Стандартными шагами поставить не получается, после перезагрузки появляется белый экран и ошибка 502 Bad Gateway Был конфликт версий нескольких gem-ов, устранил, но не помогло. Если Вы соображаете в redmine то помогите. Это не единственная задача по redmine. Поможете - ...