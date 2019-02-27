Создать навык в Яндекс Алисе на конструкторе !!!

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка228 просмотров
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Создать навык для Яндекс Алиса через конструктор https://verter.online/ или alicebot.pro

Навык посвящен диагностике техники (вопросы и варианты ответов по цепочке).

Пришлите Ваши готовые навыки, если у вас есть.

4 года назад
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад