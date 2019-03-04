Установка FreeBSD 12.0

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок249 просмотров
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Получили новый сервер у Хецнера.

AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit Ridge" (Zen),

64 GB DDR4 RAM,

2 x 500 GB SATA SSD (software RAID 1)  

Backup space: 100 GB   

Необходимо установить FreeBSD 12.0.

Приступить сегодня. Ждем зявку с ценой.

FreeBSD
5 лет назад
webjournal
Павел 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад