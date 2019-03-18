Нужно поднять Redmine + RatticDB на новом linux-е

Всем привет!

Нужно поднять Redmine на новом VDS. Если решение от bitnami упрощает задачу, то можно использовать его (https://bitnami.com/stack/redmine).

Еще на этом сервере нужна RatticDB. Это решение на django. Нашел мануал по установке: https://linoxide.com/tools/setup-ratticdb-ubuntu-16-04/

Также нужно сделать необходимые настройки по безопасности сервере, установить нужный софт по безопасности.