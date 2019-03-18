Нужно поднять Redmine + RatticDB на новом linux-е

Системное администрированиеЗавершен6 заявок264 просмотра
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Всем привет!

Нужно поднять Redmine на новом VDS. Если решение от bitnami упрощает задачу, то можно использовать его (https://bitnami.com/stack/redmine).

Еще на этом сервере нужна RatticDB. Это решение на django. Нашел мануал по установке: https://linoxide.com/tools/setup-ratticdb-ubuntu-16-04/

Также нужно сделать необходимые настройки по безопасности сервере, установить нужный софт по безопасности.

Linux
5 лет назад
raeen
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$30
3 дня
WMZ
Задача оказалась сложнее чем я сам предполагал. Алексей все сделал без вопросов. Рекомендую.
Работа оказалась нетривиальной и интересной. Спасибо.