Создать навык для Яндекс Алиса через конструктор https://verter.online/ или alicebot.pro Навык посвящен диагностике техники (вопросы и варианты ответов по цепочке). Пришлите Ваши готовые навыки, если у вас есть.
Помощь в установке Kali Linux второй системой
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Нужна помощь в установке Kali Linux рядом с Windows 10, можно разговаривать по скайпу или же в режиме переписки. С ценой договоримся.
Не получается установить самому, поэтому прибегаю к помощи фрилансеров)
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