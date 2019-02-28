Помощь в установке Kali Linux второй системой

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Нужна помощь в установке Kali Linux рядом с Windows 10, можно разговаривать по скайпу или же в режиме переписки. С ценой договоримся.

Не получается установить самому, поэтому прибегаю к помощи фрилансеров) 

Linux
5 лет назад
guest_15287978715778
6 лет в сервисе
Был
4 года назад