Нужно настроить ELK

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Друзья, нужна помощь в настройке стека ELK.
Что у меня уже есть:
1. Debian 9
2. Установленный на ней стек ELK от Bitnami (https://bitnami.com/stack/elk)
3. Клиентские приложения на python, из которых нужно делать логирование в ELK. Используется стандартный модуль logging. Этой частью занимаюсь я.
Приложение пишет следующие виды логов:
1. текущие записи для отладки. записи добавляются примерно 1 раз в секунду. всего приложений на сегодня порядка 20, вырастет до 200
2. записи об исключениях, каждая запись, помимо структурированной информации содержит многострочную информацию из стека.
3. записи об успешных и не успешных операциях
4. во время исключения делаются скриншоты и сохраняется еще дополнительный текстовый файл, размером порядка 5 кб.
На основе записей №1-3 нужно будет формировать отчеты в Kiabna, я расскажу какие отчеты.
Записи №4 тоже должны быть как-то доступны для просмотра, но я не знаю, умеет ли ELK обрабатывать большие файлы и картинки в логах.
Длительность хранения в днях: 7, 10, бесконечно, 7 (соответственно)
Что нужно сделать:
1.На основе моей задачи, придумать структуру индексов и описать остальные важные части ELK. В результате должно получится что-то вроде ТЗ на настройку ELK.
2.Сделать настройку ELK по этому же ТЗ, плюс необходимые настройки по безопасности сервера. В результате, мои клиентские приложения должны начать писать логи в систему. А в Kibana мы должны иметь возможность сформировать нужные отчеты. Logstash должен работать через SSL, вот что предлагает по этой части Bitnami (https://docs.bitnami.com/installer/apps/elk/administration/connect-remotely-logstash/)
3.Пошаговая инструкцию как воспроизвести эту настройку на другом севере.
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