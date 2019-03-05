Настройка бекап сервера

Системное администрированиеЗавершен10 заявок173 просмотра
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Добрый день.

Необходимо настроить полный бекап сервера на другой сервер.

Или предложить какое-то удобное решение на сервер стоит ispmanager

5 лет назад
KTIF
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Быстро все настроил! Рекомендую.
Был рад сотрудничеству, уважительный о бщении, с оплатой проблем не возникло. Надеюсь по сотрудничать еше в будшем.