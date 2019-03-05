Консультация объединение локальных сетей Mikrotik OpenVPN

1 центральный офис (192.168.0.0)

5 филиалов (192.168.n.0) где n-номер филиала

Сервер в офисе с W7. На нём поднят сервер OpenVPN

Филиалы на микротиках с клиентами OpenVPN

Необходимо чтобы офис видел все компьютеры филиалов и наоборот

На данный момент роутеры подсоединяются к серверу и до них можно Винбоксом достучаться через VPN. Но компов за ними не видно