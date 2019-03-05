Консультация объединение локальных сетей Mikrotik OpenVPN

$30
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка225 просмотров
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1 центральный офис (192.168.0.0)

5 филиалов (192.168.n.0) где n-номер филиала

Сервер в офисе с W7. На нём поднят сервер OpenVPN

Филиалы на микротиках с клиентами OpenVPN

Необходимо чтобы офис видел все компьютеры филиалов и наоборот

На данный момент роутеры подсоединяются к серверу и до них можно Винбоксом достучаться через VPN. Но компов за ними не видно

5 лет назад
DizelBar
Сергей 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад