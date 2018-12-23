Добрый день! Есть сайт на WordPress хостинг reg.ru. Linux сервер с mysql. Есть БД на mssql находящаяся на Windows сервере в нашем офисе. Задача: выводить данные из таблицы mssql на сайте WordPress и обновлять их в 00:01 каждый ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести меню кафе на английский языкПереводы1 исполнительЗавершен4 года назад
[url=http://dizelbar.ru/]http://dizelbar.ru[/url] Сайт недоделан, его бросил фрилансер на полпути. wordpress. Есть выгрузки до начала её работы. Вот полное ТЗ 1. Убрать блок новости 2. Убрать Мира6. Убрать отовсюду ни одного упоминания что бы не было, ни фото ни инфы ни ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Добрый день! Мы небольшая региональная сеть баров. У нас есть IVR. На данном этапе развития наш бизнес распучковался на 2 направления. Добавились телефоны и тд и тп. Появилась необходимость в редакции уже существуещего и написании нового ...Сценарии3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть IVR в FreePBX Всё работает на отлично Возникла необходимость при нажатии на одну из клавиш озвучивать текст который меняется каждый день и должен браться из нашей БДПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть шаблон чека в программе iiko. Написан на Razor. Необходимо изменить размер шрифта в чеке который будет выходить через принтер Sam4s ELLIX40DПрикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
1 центральный офис (192.168.0.0) 5 филиалов (192.168.n.0) где n-номер филиала Сервер в офисе с W7. На нём поднят сервер OpenVPN Филиалы на микротиках с клиентами OpenVPN Необходимо чтобы офис видел все компьютеры филиалов и наоборот На данный момент роутеры подсоединяются ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
У нас 5 точек на которых стоят терминалы с iiko front. Необходим плагин в котором будет реализован: [list=1][*]учёт движения тары между точками [*]Оформления заявки по отсутствующим товарам с постановкой задачи в Битрикс 24 [*]Хелп деск c постановкой задачи в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Оформление соцсетей кафе в едином стилеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
В поисках специалиста который сможет настроить wifi hotspot на RouterOS * Авторизация через VK, Instagramm, FB, Одноклассники, смс, звонок * Сбор информации с пользователя (ФИО, дата рождения, телефон) * Интеграция с Битрикс24 ~ Показ рекламных баннеров ~ ОпросыПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад