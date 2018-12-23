DizelBar

Сергей DizelBar

 
31 годРоссия/Оренбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Masher_125
Мария 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перевод меню для Кафе
Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заказывал перевод меню для кафе. Мария отличный специалист, перевод выполнен вовремя, качественно и недорого. Большое спасибо, обращусь еще ни раз! Рекомендую!
Ответный отзыв
forregedit
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Редактирование шаблона на Razor
Чётка постановка задачи, от работы только положительные эмоции.
Спасибо Константину за проделанную работу! Специалист высшего уровня, всё в срок и качественно! Рекомендую
Ответный отзыв
GorohovNazar
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Оформление групп в VK, FB, Одноклассники и Instagram
Отличный заказчик! Порадовала 100% предоплата и четкое выражение поставленной задачи. Рекомендую к сотрудничеству
Большое спасибо, Назару, за участие в моём проекте! Профессионал, с отличным чувством вкуса. Своё дело знает, работает быстро и качественно!
Ответный отзыв