[url=http://dizelbar.ru/]http://dizelbar.ru[/url] Сайт недоделан, его бросил фрилансер на полпути. wordpress. Есть выгрузки до начала её работы. Вот полное ТЗ 1. Убрать блок новости 2. Убрать Мира6. Убрать отовсюду ни одного упоминания что бы не было, ни фото ни инфы ни ...