Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$29
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Главное, ответственный. Выполнил задание с учетом всех пожеланий. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Чёткое и корректное ТЗ. С ходу было понятно, что нужно сделать. Оплата прошла сразу после приёмки работы. Даже премию получил :) Приятно работать с такими людьми.
$7
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Константину за проделанную работу! Специалист высшего уровня, всё в срок и качественно! Рекомендую
Ответный отзыв
Чётка постановка задачи, от работы только положительные эмоции.