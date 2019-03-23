forregedit

Константин forregedit

 
39 летРоссия/Сыктывкар
5 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
artastu
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$29
10 баллов
3 года назад
Изменение шаблона чека IIKO (Razor Template , C#)
Отличный исполнитель. Главное, ответственный. Выполнил задание с учетом всех пожеланий. Рекомендую к сотрудничеству
Чёткое и корректное ТЗ. С ходу было понятно, что нужно сделать. Оплата прошла сразу после приёмки работы. Даже премию получил :) Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
DizelBar
Сергей 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Редактирование шаблона на Razor
Спасибо Константину за проделанную работу! Специалист высшего уровня, всё в срок и качественно! Рекомендую
Чётка постановка задачи, от работы только положительные эмоции.
Ответный отзыв