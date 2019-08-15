Перевод меню для Кафе

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Завершен38 заявок391 просмотр

Необходимо перевести меню кафе на английский язык

6 лет назад
DizelBar
Сергей 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Masher_125
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$20
3 дня
Escrow
Заказывал перевод меню для кафе. Мария отличный специалист, перевод выполнен вовремя, качественно и недорого. Большое спасибо, обращусь еще ни раз! Рекомендую!
Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Masher_125
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад