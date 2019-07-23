Транскрибация англ-рус

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Закрыт7 заявок256 просмотров

Видео запись диалога (30 минут) с английского на русский

При оставлении заявки указывайте вашу стоимость

6 лет назад
guest_15569610890008
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

boulvard
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

boulvard
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад