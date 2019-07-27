Перевод 8265 збп с русского на белорусский

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Завершен5 заявок449 просмотров

Здравствуйте, 

нужно перевести 8265 збп с русского на белорусский. 

Текст общей направленности представляет из себя два небольших текста, и отдельные предложения и слова для локализации сайта.

При выборе исполнителя предпочтение отдается носителям белорусского языка.

6 лет назад
alexbaluc2
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

velel_
24 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$9
3 дня
Виктория оперативно и качественно выполнила проект по локализации сайта на белорусский язык. Рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

velel_
24 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад