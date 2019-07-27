alexbaluc2

Алекс Балюк alexbaluc2

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод 8265 збп с русского на немецкий

    Здравствуйте,  нужно перевести 8265 збп с русского на немецкий.  Текст общей направленности представляет из себя два небольших текста, и отдельные предложения и слова для локализации сайта.

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод 8265 збп с русского на белорусский

    Здравствуйте,  нужно перевести 8265 збп с русского на белорусский.  Текст общей направленности представляет из себя два небольших текста, и отдельные предложения и слова для локализации сайта. При выборе исполнителя предпочтение отдается носителям ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод 8265 збп с русского на казахский

    Здравствуйте,  нужно перевести 8265 збп с русского на казахский.  Текст общей направленности и представляет из себя два небольших текста, и отдельные предложения и слова для локализации сайта. При выборе исполнителя предпочтение отдается носителям ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

velel_
24 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Перевод 8265 збп с русского на белорусский
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Виктория оперативно и качественно выполнила проект по локализации сайта на белорусский язык. Рекомендую к сотрудничеству.
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