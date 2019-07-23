Добрый день! Для нашего проекта нужен человек со знанием английского языка уровня не менее upper-intermediate и опытом в холодных звонках. К своим заявкам прикрепляйте, пожалуйста, резюме, указывайте почасовую ставку ...
Перевод 8265 збп с русского на немецкий
Здравствуйте,
нужно перевести 8265 збп с русского на немецкий.
Текст общей направленности представляет из себя два небольших текста, и отдельные предложения и слова для локализации сайта.
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