Перевод 8265 збп с русского на немецкий

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт16 заявок249 просмотров

Здравствуйте, 

нужно перевести 8265 збп с русского на немецкий. 

Текст общей направленности представляет из себя два небольших текста, и отдельные предложения и слова для локализации сайта.

6 лет назад
alexbaluc2
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров