Перевести закадровый текст видео с английского на русский

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен12 заявок270 просмотров

Нужно записать в формате Word и перевести закадровый текст передачи (48 минут) с английского на русский. 

6 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

qlimq
Алима 
22 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$25
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

qlimq
Алима 
22 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад