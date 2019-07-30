qlimq

Алима qlimq

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Многогранная личность

Знаю английский язык на уровне upper intermediate и могу донести до этого уровня каждого

Занимаюсь видеомонтажем на Final Cut Pro X

Создаю презентации на основе собственно приготовленного дизайна

Оформляю базовые сайты на конструкторе Tilda

Пишу интересные статьи, кратко и четко  

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Отзывы заказчиков

sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Перевести закадровый текст видео с английского на русский
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