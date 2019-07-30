Многогранная личность
Знаю английский язык на уровне upper intermediate и могу донести до этого уровня каждого
Занимаюсь видеомонтажем на Final Cut Pro X
Создаю презентации на основе собственно приготовленного дизайна
Оформляю базовые сайты на конструкторе Tilda
Пишу интересные статьи, кратко и четко
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
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