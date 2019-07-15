Нужно провести презентацию фирмы и продукта в телефонном режиме на анлийском или испанском языке.
Перевод краткого ответа на претензию покупателя
Добрый день.
Надо перевести на грамотный вежливый английский ответ на претензию покупателя:
Здравствуйте, Rick.
Мы благодарны вам за обратную связь по нашему товару и нам очень жаль, что вам достался товар с недостатком.
К сожалению, наша фабрика находится далеко за пределами UK, а на складе Амазона находится только готовая продукция, поэтому отправка отдельно резинки будет слишком долгой.
А, поскольку, наша главная задача, чтоб покупатель был доволен, мы предлагаем 2 варианта:
1. Полный возврат денег.
2. Новый товар.
Возвращаться уже полученный товар при этом в любом случае не нужно.
Ждем ответа о выбранном варианте и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства.
Оригинальная претензия Рика, чтобы было понятнее о чем идет речь:
I received my carbon fiber wallet today and I went to slip the cash band around it and the stitching immediately came out and fell apart. Can you possibly send me the replacement elastic band. I don't want to return the whole product.
Выбранный исполнитель
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