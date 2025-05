Перевод краткого ответа на претензию покупателя

Добрый день.

Надо перевести на грамотный вежливый английский ответ на претензию покупателя:

Здравствуйте, Rick.

Мы благодарны вам за обратную связь по нашему товару и нам очень жаль, что вам достался товар с недостатком.

К сожалению, наша фабрика находится далеко за пределами UK, а на складе Амазона находится только готовая продукция, поэтому отправка отдельно резинки будет слишком долгой.

А, поскольку, наша главная задача, чтоб покупатель был доволен, мы предлагаем 2 варианта:

1. Полный возврат денег.

2. Новый товар.

Возвращаться уже полученный товар при этом в любом случае не нужно.

Ждем ответа о выбранном варианте и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства.

Оригинальная претензия Рика, чтобы было понятнее о чем идет речь:

I received my carbon fiber wallet today and I went to slip the cash band around it and the stitching immediately came out and fell apart. Can you possibly send me the replacement elastic band. I don't want to return the whole product.