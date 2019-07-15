Требования: 1. Знание английского на уровне: понимания темы, правильного построения предложений и грамматики, понимание сленговых слов. Не рассчитывайте, что переводчик вам поможет, каждая работа модерируется. 2. Готовность к монотонной ...
Провести презентацию по телефону на аглийском или испанском языке
Нужно провести презентацию фирмы и продукта в телефонном режиме на анлийском или испанском языке.
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