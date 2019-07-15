Провести презентацию по телефону на аглийском или испанском языке

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Закрыт9 заявок195 просмотров

Нужно провести презентацию фирмы и продукта в телефонном режиме на анлийском или испанском языке.

6 лет назад
GordeevSpb
Гордеев 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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