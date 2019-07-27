GordeevSpb

Ищем копирайтеров с свободным владением английским языком для написания seo-текстов по IT-тематике.
Копирайтинг12 заявок
Закрыт
5 лет назад
Ищем копирайтеров с свободным владением английским языком для написания seo-текстов по IT-тематике.
Консультация по налоговому праву и составить иск в суд
Нужен баннер с рекламой хостинговой компании в 4х вариантах: Минималистичный статический 468 x 60 Минималистичный статический 468 x 60 C псевдо-3D элементами статический 468 x 60 C псевдо-3D элементами анимированный 468 x 60
Составить запрос в ДМС Украины.
Нужно провести презентацию фирмы и продукта в телефонном режиме на анлийском или испанском языке.