GordeevSpb

Гордеев GordeevSpb

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$29
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ricku
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$29
10 баллов
6 лет назад
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Мне было очень приятно выполнить это задание для Дмитрия: я смог реализовать свои знания в данной сфере. Благодарю Дмитрия за предоставленную возможность. )
Очень довольны сотрудничеством.
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