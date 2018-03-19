Оказываю юридическое содействие гражданам, физическим и юридическим лицам предпринимателям
Страница специалиста в области юриспруденции:
https://www.facebook.com/lawyerfromodessa/
Председатель Одесской городской и областной партийных организаций Политической Партии "Либертарианская Партия 5.10"
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
#1— Юридические услуги
Портфолио
- Договор субаренды нежилого помещения (Украина)298 просмотров
- Договор обучения370 просмотров
- УКРАИНА_Догов.о разр-ке техн-ии в химии414 просмотров
- УКРАИНА_Юрид.конс.Техническая конопля459 просмотров
- Условия для веб-сайта-платежной системы490 просмотров
- МЕЖДУНАР._Правила для сайта в сфере мореплавания695 просмотров
- Украина_Возражение ОСМД на ИЗ собств-ка551 просмотр
- Украина_Жалоба по вопросам защиты прав потребителя590 просмотров
- Украина_Учр_док_по_внес_измен_в устав. фонд529 просмотров
- Украина_конс. по воп. инст. обяз. права в авт.прав430 просмотров
- Франция_Междунар_дог_на_изгот_изд_из_кожи_(рус.яз)526 просмотров
- Украина_юрконс._по_вопрос.налог._счета_банк371 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Вопрос решила, рекомендую Сергея
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался очень доволен: клиент поставил непростой вопрос, на который пришлось отвечать развернуто и с приложением больших умственных усилий. Но, оно того стоило. )) Рад хорошему результату и оценке. Рекомендую.
$29
10 баллов
4 года назад
Очень довольны сотрудничеством.
Ответный отзыв
Мне было очень приятно выполнить это задание для Дмитрия: я смог реализовать свои знания в данной сфере. Благодарю Дмитрия за предоставленную возможность. )
$45
10 баллов
5 лет назад
Все было выполнено на отлично. Ранее указанных сроков.
Ответный отзыв
Не смотря на то, что это был мой первый опыт составления подобного рода договоров, Артем предоставил мне возможность проявить свой профессионализм в этой сфере, за что я ему благодарен! Рекомендую для сотрудничества и развития.
$14
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Сергею за оказанную консультацию! Все было оговорено точно и по делу, так же представлены все соответствующие ссылки на законы! Так же продублировал все сказанное в устной форме письмом и приложил примеры документов! Сотрудничеством полностью доволен и рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Дмитрием остался доволен: своевременная оплата, четко поставленные задачи. Не смотря на проблематичность данного вопроса в реалиях украинского законодательства, нужное решение мне найти удалось. Рекомендую данного заказчика!
$35
10 баллов
6 лет назад
Одни положительные эмоции. Справился с заданием очень оперативно. Цена тоже хорошая. Буду всегда обращаться к нему.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Александром полностью удовлетворен: плодотворное общение, четко-поставленные задачи, своевременная оплата работы, терпение и правильно поставленные вопросы. И просто: положительное отношение друг к другу. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую!
Юридические услуги
8 отзывов
$12/час
от $12от 3 дней
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