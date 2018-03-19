Ricku

Сергей Ricku

 
39 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Оказываю юридическое содействие гражданам, физическим и юридическим лицам предпринимателям

Страница специалиста в области юриспруденции:

https://www.facebook.com/lawyerfromodessa/

Председатель Одесской городской и областной партийных организаций Политической Партии "Либертарианская Партия 5.10"

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Юридические услуги
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Отзывы заказчиков
AnyaPerspektiva
Анна 
39 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Консультация об открытии онлайн образовательных курсов в Украине
Вопрос решила, рекомендую Сергея
Сотрудничеством остался очень доволен: клиент поставил непростой вопрос, на который пришлось отвечать развернуто и с приложением больших умственных усилий. Но, оно того стоило. )) Рад хорошему результату и оценке. Рекомендую.
Ответный отзыв
GordeevSpb
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$29
10 баллов
4 года назад
Составить запрос в ДМС
Очень довольны сотрудничеством.
Мне было очень приятно выполнить это задание для Дмитрия: я смог реализовать свои знания в данной сфере. Благодарю Дмитрия за предоставленную возможность. )
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Agad
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Разработка типовых договоров
Все было выполнено на отлично. Ранее указанных сроков.
Не смотря на то, что это был мой первый опыт составления подобного рода договоров, Артем предоставил мне возможность проявить свой профессионализм в этой сфере, за что я ему благодарен! Рекомендую для сотрудничества и развития.
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andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Консультация отказ от прививок для детей
Спасибо Сергею за оказанную консультацию! Все было оговорено точно и по делу, так же представлены все соответствующие ссылки на законы! Так же продублировал все сказанное в устной форме письмом и приложил примеры документов! Сотрудничеством полностью доволен и рекомендую!
Сотрудничеством с Дмитрием остался доволен: своевременная оплата, четко поставленные задачи. Не смотря на проблематичность данного вопроса в реалиях украинского законодательства, нужное решение мне найти удалось. Рекомендую данного заказчика!
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dilolo89
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Нужно составить пользовательское соглашение
Одни положительные эмоции. Справился с заданием очень оперативно. Цена тоже хорошая. Буду всегда обращаться к нему.
Сотрудничеством с Александром полностью удовлетворен: плодотворное общение, четко-поставленные задачи, своевременная оплата работы, терпение и правильно поставленные вопросы. И просто: положительное отношение друг к другу. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую!
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Юридические услуги
8 отзывов
$12/час
от $12от 3 дней
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