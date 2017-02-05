Украина_конс. по воп. инст. обяз. права в авт.прав

Гражданское право, институт авторского права: была проведена юридическая консультация для клиента относительно удобства использования ст.827 ГК Украины - заключения устного договора Ссуды по данному вопросу дабы избежать лишних затрат по оформлению полноценного письменного лицензионного договора.