Переводчик статей по теме арбитража и партнерских программ

Требования к исполнителю:

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;

- Грамотный английский язык (C1, C2)

Требования к текстам:

- Перевод согласно оригиналу (с английского на русский);

- Адаптация текста для русского читателя;

- Отсутствие потери содержания.;

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, партнерские программы и все, что так или иначе с этим связано (!). Важно в этом разбираться, иначе ваш перевод не будет выполнен экспертно.

Оплата – 800 рублей за одну статью (3-5к символов).

Нужно статей – более 10 шт.