Нужно перевести договор с русского языка на английский. Перевод требуется качественный, не через гугл транслейт само собой) Документ пришлю в ЛС Перевод нужен сегодня! Срочно! Бюджет 2000 рублей.
Переводчик статей по теме арбитража и партнерских программ
Требования к исполнителю:
- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;
- Грамотный английский язык (C1, C2)
Требования к текстам:
- Перевод согласно оригиналу (с английского на русский);
- Адаптация текста для русского читателя;
- Отсутствие потери содержания.;
Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, партнерские программы и все, что так или иначе с этим связано (!). Важно в этом разбираться, иначе ваш перевод не будет выполнен экспертно.
Оплата – 800 рублей за одну статью (3-5к символов).
Нужно статей – более 10 шт.
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