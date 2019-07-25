Перевести статью сайта с английского на русский

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Закрыт48 заявок484 просмотра

Необходимо переводить статьи на русский.

Гугл-переводчик справляется с этим на 80%

Но нужно доработать некоторые места по смыслу.

Тематика статей: продуктивность, тайм-менеджмент, целепологание и тп.

В отклике просьба указывать адекватные цены за свою работу, так как цена - один из главных критериев выбора исполнителя.

6 лет назад
yanch258
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов

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Нет заявок фрилансеров