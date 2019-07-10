Доработка сайта на Wordpress

http://dizelbar.ru

Сайт недоделан, его бросил фрилансер на полпути. wordpress. Есть выгрузки до начала её работы.

Вот полное ТЗ

1. Убрать блок новости

2. Убрать Мира6. Убрать отовсюду ни одного упоминания что бы не было, ни фото ни инфы ни на карте.

3. Блок пиво изменить на Бизнес обед. (Они у нас в 2 заведениях. Вокзал и Комарова. Салат Первое Второе напиток) блок отрисован

4. Привязать Акции и Бизнесы к нашей бд на mssql. Информация чтоб обновлялась из бд mssql на нашем сервере каждый день в 00:01

5. Убрать копирайты везде.

6. Добавить меню (могу скинуть в псд наше меню)

7. Блок работа уже отрисован. Нужно сверстать. Плюс сделать так чтоб вакансии показывались только те которые нам сейчас нужны. В админ панели какие-нибудь тригеры поставить. Зашел поставил галки что нам требуется бармен и повар. Завтра снял галку что повар и тп

8. Галерею переделать в Наши заведения

9. Блок следите за акциями переименовать в А ты знал?

10. Отдельная страница про аренду аппарата на ваше мероприятие с нашей стойкой и барменом. Уже отрисована

11. Заменить формы и кнопки на битриксрвские. Я их сделал уже. Осталось добавить

Итоговый вид меню:

Меню Банкеты Наши заведения Работа Контакты