Сделать доработки по сайту WordPress сегодня вечером

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок193 просмотра

Доработки, в-основном, лёгкие.  Я знаю как многие из них делать, но с несколькими могу ошибиться. Нужен человек, который очень хорошо разбирается не только в CMS, но и может сделать незначительные изменения в коде быстро. Буду очень рада построить долгие продуктивные отношения с исполнительным человеком=))) 

Жду Ваших заявок - отвечать начну с 17 00 вечера. Оформление через сервис безопасной сделки. =)

WordPress
6 лет назад
AlinaGreat
Алина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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