Сделать доработки по сайту WordPress сегодня вечером

Доработки, в-основном, лёгкие. Я знаю как многие из них делать, но с несколькими могу ошибиться. Нужен человек, который очень хорошо разбирается не только в CMS, но и может сделать незначительные изменения в коде быстро. Буду очень рада построить долгие продуктивные отношения с исполнительным человеком=)))

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