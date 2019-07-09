Доработка сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок158 просмотров

Битрикс без сторонних дополнений, модуль интернет-магазина: 18.5.6.

Требуется:

Форма регистрации:

Убрать поле логин;

имя – обязательное поле;

фамилия – обязательное поле.

Форма авторизации:

авторизация по e-mail вместо логина.

Форма заказа:

Совместить 5 шаг (покупатель) и 2 шаг (адрес доставки);

убрать поле индекс;

Сделать отдельные поля:

город  – выпадающий список, с предлагаемыми вариантами по мере ввода;

улица – выпадающий список, с предлагаемыми вариантами по мере ввода;

дом – выпадающий список, с предлагаемыми вариантами по мере ввода;

квартира/офис/корпус.;

остальные поля – без изменений.

Написать модуль расчета стоимости доставки по введенным данным:

- расчет километража от заданной неизменной точки до адреса покупателя;

- возможность указания стоимости за километр через панель администратора;

- возможность указания зоны бесплатной доставки (в километрах) при заказе от

определенной (заданной через панель администратора) суммы. Если

расстояние свыше этой зоны, считать километраж от конца зоны бесплатной

доставки.;

- Возможность задания максимального километража доставки, с возможностью редактирования в админ-панели.

Каталог:

добавить сортировку по:

- популярности;

- цена (по убыванию);

- цена (по возрастанию);

- по рейтингу;

- новинки.

6 лет назад
alev187
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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