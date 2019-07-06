Wordpress добавить капчу на форму обратной связи и еще пару правок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок594 просмотра

1. сделать капчу для формы обратной связи

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бюджет миниимальный

WordPress
6 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров