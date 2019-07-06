Натяжка верстки на ВП в кратчайшие сроки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Интегрировать верстку​ лэндинга на установленный ВП. Сложность в том, что ядро ВП пере собрано, требуется опытный программист. Срок выполнения желателен 1 день и приступить сейчас.

6 лет назад
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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