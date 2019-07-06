Перенести сайт с тильды на вордпресс

$1
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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок398 просмотров

Вот сайт: https://how2trip.ru

Нужно перенести его на вордпресс: заменить одноколоночную верстку на двухколоночную, в остальном все нужно сохранить. 

TildaWordPress
6 лет назад
Zzznoked
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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