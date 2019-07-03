Создание простого интернет магазина на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок190 просмотров

Нужно сделать простой интернет магазин.

Подобрать бесплатный шаблон.

Настроить его и сделать базовый функционал.

Подробнее объясню в сообщении.

Сроки 10-15 дней.

Пишите цену и время. Просмотрю все варианты

Спасибо за внимание.

WordPress
6 лет назад
Olegir121
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров