Нужен программист со знанием конструктора WoodMart ( WordPress )

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки171 просмотр

Нужен верстальщик или программист способный работать с конструктором WoodMart ( WordPress )

На сайте необходимо выполнить серию правок на сайте с вордпресс (конструктор WoodMart).  

ТЗ вышлю в личку.

WordPress
6 лет назад
skorobogach
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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