Wordpress, кастомные типы записей, теги, коментарии

Здравствуйте, сайт - http://apocrifos.net/

То что есть сейчас для нескольких разделов, как понимаю не годиться, надо создать отдельные кастом типы для каждого раздела, более подробно в ТЗ , также отдельно полный архив с ТЗ + графические файлы.

только тз - https://www.dropbox.com/s/v8v006g17opsv4h/Tehnicheskoe%20zadanie.docx?dl=0

архив - ТЗ + файлы - https://www.dropbox.com/s/ippwwspoyi1b0j8/TZ%2BFiles.rar?dl=0

Пишите примерно цену и срок, приоритет кто сможет взять сразу в работу, спасибо.