Перевести сайт с http на https на CMS Prestashop 1.5.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок189 просмотров

Есть сайт на CMS Prestashop 1.5.5 установили бесплатный SSL нужно настроить чтобы сайт корректно отображался на https возможно нужно прописать редиректы, используем виртуальный хостинг. Вообщем если взять любую картинку, к примеру https://starboard.by/img//m/45-manufacturer_logo.jpg то она открывается и работает, сам сайт никак не получается, уже в админке пробовал все переключить ни в какую.

Предложение без цены рассматриваться не будут. Просьба указывать цену.

PrestaShop
6 лет назад
andrushkevichva
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров